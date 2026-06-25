Adriana Barrientos revela que famoso político lleva tiempo coqueteándole por mensajes: «Qué rico sería…»

Adriana Barrientos generó sorpresa durante un nuevo episodio del podcast Ups al mostrar una serie de mensajes que, según afirmó, le habría enviado el senador Diego Ibañez.

Según información consignada por Tiempo X, la modelo compartió una conversación que habría comenzado después de publicar una fotografía junto a su Porsche en Instagram. En los mensajes exhibidos, el parlamentario supuestamente reaccionó a la imagen con un comentario en tono coqueto.

El supuesto coqueteo entre Adriana Barrientos y Diego Ibañez

“Qué rico sería andar en ese carro, Adri”, se lee en uno de los textos que mostró Barrientos.

Según relató, ella continuó la conversación e incluso le propuso una salida al cerro. La respuesta atribuida al senador fue inmediata. “Ay, me da miedo”, habría contestado. Luego agregó: “Nunca lo he hecho, solo en modo trekking”.

Barrientos también reveló mensajes que demostrarían cercanía entre ambos. Entre ellos, uno donde el parlamentario supuestamente le escribió: «Me podrías a pasar a buscar en la pega en el Porsche».

La panelista aseguró que el intercambio de mensajes se ha mantenido con el tiempo y sostuvo que Ibañez ha manifestado interés en concretar un encuentro.

“Igual me da un poquito de plancha. Y eso fue en el año 2024… él me da la libertad, me dice ‘di la verdad, Leona, si total cuántas veces me has dicho que no quieres salir’. Ahora, él me dijo que estaba saliendo con alguien pero que no estaba pololeando. ¿Qué dice el público? ¿Yo debería salir con el senador Diego Ibáñez?”, comentó.

Sin embargo, la relación entre ambos no siempre habría sido cordial. En 2021, cuando Ibáñez era diputado, cuestionó públicamente la posibilidad de que Barrientos fuera candidata a la Convención Constitucional por el Frente Amplio.

Según registros de la época, el entonces parlamentario calificó esa decisión como un “error gravísimo”, en medio de las críticas que la modelo había realizado al Estallido Social.

Más adelante, Barrientos manifestó su apoyo a una nueva Constitución, poniendo especial énfasis en la defensa de los derechos de los animales. Pese a ello, finalmente no logró ser elegida como constituyente.

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