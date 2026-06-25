La llegada de Oriana Marzoli a Mega sigue generando reacciones. Hace unos días, la señal confirmó a la influencer como panelista de «El Juicio de los Ex», espacio asociado al nuevo reality.

Su llegada no pasó desapercibida. Mientras algunos celebraron su llegada, otros cuestionaron la decisión de la estación televisiva.

La dura crítica de Sergio Rojas por ingreso de Oriana Marzoli

Uno de los más duros fue Sergio Rojas. En un nuevo capítulo de su podcast «Noche de pirañas», el periodista lanzó una serie de críticas contra la ex chica reality.

“¿Cómo nos podemos tener tan poco cariño los chilenos? Que tenemos que ir a buscar una hue… al extranjero, que está pasada de moda, que no vende, que genera unos anticuerpos brutales», afirmó.

El comunicador recordó un intercambio que tuvo con Marzoli durante un anterior reality.

“Oriana, cuando estuvo en el reality con nosotros, yo le dije: ‘Oriana, tu época terminó’. O sea, la época de Oriana murió. Oriana es un personaje agotado, es un personaje que hoy día no rinde, esa tet… se exprimió por completo, a ese limón no le queda jugo”, sostuvo.

Además, cuestionó el tipo de contenido que, a su juicio, sigue explotando la española-venezolana.

“Ella sigue tocando la misma tecla que es: ‘¡Ay, que me das asquito!’ Y es todo el rato denostar o por dónde viene, por el color o por el físico», agregó.

Luego, insistió en que su personaje ya perdió vigencia en TV.

“La tecla se agotó. O sea, eso en algún momento funcionaba, era atractivo televisivamente, pero hoy día ella no rinde. Creo que es un personaje nefasto y no entiendo por qué le damos cabida hoy día en la televisión”, señaló.

“Estamos trayendo a una comadre de la concha de la lora (…) Lo que creo es que si vamos a premiar la mier… premiémosla, tenemos en casa. ¿Es necesario ir a buscar a Europa? Tenemos millones, hoy tenemos a Mauricio Israel, tenemos a un Francisco Kaminski, hay por miles. Entonces, ¿vamos a ir a buscar la mier… al extranjero y le vamos a pagar una brutalidad de plata?”, cerró Sergio Rojas.

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