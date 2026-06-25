Catalina Pulido lanza dura acusación contra famoso actor nacional: «¿Será porque me debe plata?»

La controversia entre Catalina Pulido y Juan Pablo Sáez sigue escalando. Luego de que la actriz acusará al intérprete de sobrepasarse durante escenas de besos en montajes teatrales, ahora sumó un nuevo cuestionamiento relacionado a una presunta deuda económica.

La semana pasada, Pulido remeció el podcast «Noche de Pirañas» al afirmar que Sáez «metía la lengua hasta la garganta» a ella y a otras actrices durante algunas actuaciones.

Las declaraciones provocaron una respuesta del actor, quien abordó el tema en el podcast Relaja2 de TiempoX. Allí recordó un episodio ocurrido durante la obra Hamelin, asegurando que el conflicto entre ambos tendría un origen mucho más antiguo.

Según relató, Pulido faltó a una función cuando el teatro estaba lleno de público.

«La Cata trabajaba en una obra que se llamaba Hamelin, en el año 2005, y se quedó pegada un día en Farellones o en el Colorado, le gustaba mucho hacer snowboard. Y no llegó a una función que estábamos a teatro lleno. Entonces el elenco entero le pidió a la producción que la echaran, porque tú no puedes dejar botada una función», sostuvo.

Sáez agregó que la producción decidió desvincularla y que, desde entonces, ella habría atribuido esa decisión a su persona.

«La producción la echó. Pero claro, como yo figuraba como uno de los dos dueños del teatro ella me agarró mala a mí. Pensó que yo la había echado, cuando en realidad, fue una falta para con todo el grupo que éramos más de diez actores. Entonces desde ahí que me tiene mala, desde que no fue renovado su contrato en el Teatro San Ginés», afirmó.

Catalina Pulido arremete contra Juan Pablo Sáez

Sin embargo, Pulido volvió a referirse al actor este martes durante una conversación con Sergio Rojas, quien le preguntó por qué no asistía a sus obras de teatro.

«¿Será porque me debe plata?», lanzó.

Luego profundizó en la acusación y aseguró que el tema ha sido comentado en varias ocasiones.

«Y ya lo dije, lo he contado en innumerables veces. Nos debe la última función de Hamelin en el año 2007 de España, Andalucía», afirmó.

Para respaldar su versión, mencionó a varios integrantes del elenco que, según ella, conocen lo ocurrido.

«Si tienen dudas vayan a preguntarle a: Esperanza Silva, Willy Semler, Tiago Correa, Alex Zisis, Ángela Acuña, que era la que tocaba el violonchelo», señaló.

«No nos pagó la última función, pero no me acuerdo exactamente la excusa que nos dio», cerró.

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