¡Es oficial! Regresa uno de los personajes más icónicos a la televisión: «Me llama la atención tan tarde que me llamaron»

Un esperado reencuentro con la televisión tendrá este fin de semana Patricio Torres. Nuestro querido locutor volverá a las pantallas de Chilevisión para participar en el cierre de temporada de “Teatro en Chilevisión” con la obra “Ni un pelo de tonta”.

La producción marca el regreso de Pato Torres al histórico ciclo de teatro televisado. Es importante destacar que el rostro de Radio Corazón fue figura entre 2003 y 2014.

En esta ocasión, retomará a Eglantina Morrison, el emblemático personaje que popularizó en el Jappening con Ja.

La trama abordará temas como los celos, los rumores y las relaciones de amistad entre un grupo de mujeres que intentarán descubrir la verdad detrás de la supuesta infidelidad del marido de Gloria. En medio de los chismes y las confesiones, las trabajadoras de la peluquería buscarán levantarle el ánimo con un cambio de look.

El elenco también contará con las actuaciones de María José Quiroz, Carolina Varleta, Mónica Echeverría y la participación especial de Macarena Venegas.

Patricio Torres sobre su esperado regreso a la televisión

En conversación exclusiva con La Número Uno de Chile, «Patito» Torres reconoció que le sorprendió haber sido recién convocado para este regreso del teatro televisivo.

“Me llama la atención el hecho de que haya sido tan tarde que me llamaron, pero obviamente es interesante lo que ocurre, dado que la gente estaba ansiosa porque yo volviera al Teatro en Chilevisión”, comentó.

Además, el actor aseguró que el interés del público podría abrir la puerta a nuevos proyectos en este formato. “Eso significa que es muy probable que se pueda continuar”, afirmó.

Sobre lo que espera de esta nueva aparición en pantalla, Torres hizo un llamado directo a los televidentes. “La gente tiene que ir, ver el programa y después que lo vean, si quieren opinar, opinen y pidan una vez más de que vuelva el Teatro en Chilevisión como era antiguamente”, señaló.

“Yo creo que eso es fundamental, que el teatro vuelva como era cuando estaba yo metido en el Teatro en Chilevisión”, cerró.

El último capítulo de la temporada de “Teatro en Chilevisión” se emitirá este sábado, después de CHV Noticias Central.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google