Revelan supuesta infidelidad de reconocido rostro de televisión con entrenador físico: «se hace la mosquita muerta»

Una nueva polémica sacudió a la farándula chilena esta semana luego de que la modelo y creadora de contenido Natthy Chilena apuntara directamente contra Gissella Gallardo durante una entrevista.

La figura de redes sociales fue invitada al programa «Cuéntame todo y exagera!», espacio donde habló sin filtros sobre una de sus rivales mediáticas y lanzó una delicada acusación relacionada con la periodista y Mauricio Pinilla.

Natthy Chilena entrega revelador dato sobre relación de Gissella Gallardo

En medio de la conversación, Natthy Chilena aseguró que Gallardo «se hace la mosquita muerta» y afirmó que «no es ninguna santa».

“Yo le sé una yayita de un entrenador físico que me escribió a mí, que estuvo con ella engañando a Mauricio Pinilla”, sostuvo.

Según explicó, el hombre en cuestión incluso se contactó directamente con ella para entregarle detalles de la supuesta situación.

“Él me escribió todo y me basureó, pero de una manera… Al final lo bloqueé, no quiero decir el nombre, obviamente”, relató.

La modelo además aseguró que esta información habría llegado hace menos de un año, cuando la relación entre Gallardo y el exfutbolista todavía seguía vigente.

En medio de la entrevista, Matías Mattel, conductor del espacio, le preguntó si creía que Mauricio Pinilla sabía de este supuesto engaño. Frente a eso, Natthy Chilena respondió: «Yo creo que él sabe hasta cosas de ella. Hay cosas en las que el hombre nunca va a querer exponer a su mujer… siempre va a poner el ‘escudo’ frente a su mujer”.

Luego, realizó un directo comentario sobre las relaciones y la exposición pública.

«Ellos prefieren ser los puter…, la mujer no es ninguna santa», lanzó.

Para cerrar, le pidieron definir a Gissella en una sola palabra: «Bruja», lanzó.

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