Zúmbale Primo anuncia gira de invierno para celebrar sus 10 años de trayectoria: ciudades y fechas confirmadas

La reconocida banda Zúmbale Primo confirmó una nueva gira nacional con la que celebrará sus 10 años de trayectoria, consolidando el exitoso camino que los ha convertido en uno de los fenómenos más populares de la música tropical chilena.

El grupo liderado por Alex Muñoz y Nelson Alexis prepara un recorrido que abarcará distintas ciudades del país, desde Arica hasta Punta Arenas, llevando su característico estilo de cumbia ranchera a miles de seguidores durante la temporada otoño-invierno.

La gira llega en un momento especial para la agrupación, que busca celebrar una década de carrera marcada por éxitos musicales, alta convocatoria y una fuerte conexión con el público. Según adelantaron los músicos, los nuevos espectáculos incluirán una renovada puesta en escena y varias sorpresas para sus fanáticos.

Además, el tour marcará el regreso oficial de la banda a los escenarios tras un período enfocado en procesos creativos, arreglos musicales y la preparación de nuevos proyectos artísticos, manteniendo intacta la esencia popular que los posicionó como uno de los grupos más importantes del género.

“En épocas desafiantes, la música también puede unir personas. Esta gira busca cercanía, humanidad y conexión con el público”, señaló Zúmbale Primo.

Fechas y ciudades confirmadas de la gira de Zúmbale Primo

Los primeros shows confirmados de la gira de invierno son:

30 de mayo – Los Ángeles

6 de junio – Teatro Municipal de Chillán

15 de agosto – Viña del Mar

Es importante destacar que próximamente anunciarán nuevas fechas y ciudades a través de sus redes sociales oficiales.

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