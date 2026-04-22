La íntima revelación de Tonka Tomicic que dejó marcando ocupado a «Sepu»: «No pensé que…»

En una reciente edición del podcast Te lo Cedo, conducido por Rodrigo Sepúlveda, Tonka Tomicic se sinceró sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. La conversación, emitida por Zapping, abordó desde su retorno a la televisión hasta su actual visión del amor.

Durante la entrevista, la animadora de Mega repasó su regreso a la pantalla luego de un largo periodo alejada, marcado por la polémica del caso Relojes VIP Robados, que involucró a su expareja Parived y que terminó en su separación.

Pero uno de los momentos más comentados surgió cuando Sepúlveda le hizo una pregunta directa sobre su vida amorosa. “¿Y el amor cómo anda?”, lanzó el periodista.

La respuesta de Tonka fue directa: “Mmmm… bien. No llueve pero gotea”, lanzó.

El presente sentimental de Tonka Tomicic

Tras ese momento, Tomicic aclaró que actualmente está soltera. Aun así, no descarta volver a casarse en el futuro, lo que tomó por sorpresa a su entrevistador.

Incluso, compartió una reflexión poco convencional sobre cómo imagina una relación de pareja. “Mira la locura que voy a decir. Es raro casarse y no vivir juntos. Pero me gustaría tener dos casas. La que no tienen ninguna ahora quiere dos”, comentó entre risas.

“Encuentro que el espacio para las relaciones de parejas es buena. Siento que el espacio y la libertad, no la quiero tranzar. Tampoco quiere decir que cuando uno se casa lo tranza. Puede ser, a lo mejor me estoy adelantando mucho con el pensamiento”, continuó.

La conversación también abordó su situación legal con Parived. Tonka fue clara al explicar en qué etapa se encuentra.

“Bueno, primero me tendría que divorciar. Estoy en ese proceso. Yo me casaría feliz. No tengo un rollo, no tengo un dilema con el sagrado vínculo, con el matrimonio”, afirmó.

“Creo que en pareja y en familia, tú puedes hacer cosas maravillosas. Te puedes apoyar… es compañía, es amor, es pasión”, cerró Tonka.

El periodista no escondió su impresión: “Mira, Tonka… me sorprendiste. No pensé que me hubieras dicho que te querías casar de nuevo, por ejemplo”.

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