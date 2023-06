Juan Pablo Queraltó fue víctima de magia negra: «un día me llegó una cajita…»

El periodista J.P Queraltó comentó su mala experiencia con magia negra en el programa Podemos Hablar: «recibí un regalo, un obsequio de una seguidora pero jamás pensé de que podría tratar».

Queraltó contó que recibió muy agradecido el presente sin considerar las malas intenciones que pretendía su fan. «Un día me llegó una cajita con regalos al canal, era un collar; una pulserita; y una cartita».

No obstante, al pasar de los días el animador contó que comenzó con mucho cansancio, se sentía mal, con conflictos todos los días, lo echaron del trabajo y asegura que piensa que alguien le hizo algo con magia negra.

La búsqueda para obtener ayuda

Ante esta situación, el periodista y exnotero del matinal Contigo en la Mañana, incursionó en el mundo esotérico para buscar ayuda y poder sacar dicho mal que presentaba. «Llegué a una brujita que me dijo que las cosas que me regalaron tenían una connotación y carga negativas hacia mí», además agregó que «tuve que someterme a algunos tipos de ceremonias para librarme de la magia que me habían hecho».

Magia negra en televisión chilena

Otro famoso que acusó ser víctima de estos rituales fue Daniela Nicolás, en su paso como invitada en el programa Podemos Hablar comentó su situación «me empecé a sentir muy mal y me pasaban cosas muy raras», «cuando estaba durmiendo me despertaba con voces y me acuerdo que una mañana llego al set y le cuento a Julio Milostich, le digo que estoy loca, que me desperté con una voz llamándome» Daniela cuenta que a la hora después llamo su papá y le contó que se había muerto su perro. «Otra vez volví a sentir esto y se había muerto otra persona cercana a mí».

Juan Pablo Queraltó cerró su experiencia contando sobre las tareas y rituales que realizó mientras se prepara para su participación en el próximo reality show Gran Hermano.