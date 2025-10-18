«Yo peleo pocas veces en la vida…»: José Antonio Neme se refirió a la polémica imitación de José Miguel Viñuela

En el más reciente capítulo de Only Fama se puso sobre la mesa una polémica que involucra a su animador, José Antonio Neme. Resulta que hace un tiempo José Miguel Viñuela comenzó con su etapa humorística, con el personaje de «Nepe», una polémica imitación de Neme.

Además, hace unos días apareció en Fiebre de Baile, con un segmento completo de «Nepe» y hasta una coreografía. José Antonio Neme se refirió a la polémica la noche de ayer.

José Antonio Neme se refirió a la polémica imitación de José Miguel Viñuela

Mauricio Correa puso el tema en Only Fama, apuntando a que Neme se pelearía con Viñuela al respecto, por lo que el propio Neme salió a aclarar la situación: «primero, yo peleo pocas veces en la vida ¿Por qué se instaló la idea de que yo estoy enojado con Viñuela? Si yo no estoy enojado con Viñuela«, aseguró.

Sus compañeros afirmaron que no le gustó la imitación, por lo que José Antonio Neme decidió explicarse:

«Oye, por favor, quiero decir una cosa, quiero aclarar una cosa porque se instaló durante la aparición de Viñuela en ‘Fiebre de Baile’, sé que nos vamos a alejar un poquito, pero para dejarlo claro. A mí no me molesta la imitación, no tengo problema en que lo haga«.

«Si la gente lo considera una caricatura bonita, entretenida, burda, no sé qué, a mí no me molesta. Entonces, no me metan a mí en problemas con Viñuela porque no tengo problemas con él«, cerró Neme.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

También te podría interesar en tu Radio Corazón: «La tercera vez los pillaron»: Reconocida influencer reveló el delito que cometió su padre y lo dejó 10 años preso

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google