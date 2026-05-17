«Esto fue hecho con mucho cariño…»: La emotiva despedida de Cristián Riquelme en el último capítulo de Teatro en Chilevisión

Este sábado, se concreto el esperado regreso nuestro querido Pato Torres a “Teatro en Chilevisión”, uno de sus icónicos programas de TV. Sin embargo, este fue también, el último capítulo de su primera temporada, con la obra titulada “Ni un pelo de tonta”.
Antes de dar inicio a la presentación, Cristián Riquelme dedicó unas emotivas palabras al programa, que marcó el regreso de un formato muy recordado y valorado por el público chileno.
El conductor destacó el cariño que recibió el proyecto durante sus emisiones y valoró el trabajo realizado por el elenco y el equipo detrás del programa.
La emotiva despedida de Cristián Riquelme en el último capítulo de Teatro en Chilevisión
De entrada, antes de empezar el capítulo, Cristián Riquelme señaló: «Hoy tenemos nuestra última obra, pero de esta primera temporada hecha con tanto cariño para todos ustedes, que no pueden ir al teatro, quizás. Para eso se hace el Teatro en Chilevisión, para que el teatro vaya al calor de sus hogares«.
«De eso se trata el teatro, un arte colectivo para usted con mucha gente que está detrás de todas estas obras, detrás de todos estos personajes que hemos hecho con tanto cariño y amor para todos ustedes«, agregó el actor y conductor del programa.
Por otro lado, se tomó un momento para destacar al invitado de su último capítulo, el gran Pato Torres, que vino a cerrar con broche de oro la temporada, junto a su recordada Eglantina Morrison.
«Disfrute, páselo bien. Esto fue hecho con mucho cariño de un tremendo equipo para todos ustedes. Se acaba solo la primera temporada de Teatro en Chilevisión«, cerró Cristián Riquelme.
