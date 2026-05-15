Se viene “Puro Tumbado al Corazón”: el nuevo espacio musical en vivo de Radio Corazón

La Número Uno de Chile estrenará “Puro Tumbado al Corazón”, un nuevo espacio de sesiones musicales en vivo que reunirá a distintos artistas nacionales ligados al fenómeno de los corridos tumbados, en la previa del esperado show de Grupo Frontera en Chile.

El fenómeno de los corridos tumbados sigue creciendo y en Radio Corazón ya se preparan para vivirlo de una manera especial. La Número Uno de Chile anunció el estreno de “Puro Tumbado al Corazón”. Este es un nuevo espacio editorial y musical que traerá sesiones en vivo junto a distintos artistas nacionales del género.

Hacemos la previa de Grupo Frontera en Chile con «Puro Tumbado al Corazón»

El ciclo se desarrollará durante las próximas semanas y estará disponible a través del canal de YouTube de Radio Corazón, con transmisiones completamente en vivo. La idea es acompañar a la audiencia en la antesala del esperado concierto de Grupo Frontera, donde Radio Corazón será radio oficial.

“Puro Tumbado al Corazón” buscará transformarse en una vitrina para nuevos y reconocidos exponentes chilenos vinculados al movimiento tumbado y regional mexicano, quienes llegarán hasta los estudios de la radio para interpretar sus canciones en formato íntimo y cercano.

Durante los próximos días y semanas se irán revelando los artistas invitados que serán parte de este nuevo ciclo. El que promete reunir a algunas de las voces más destacadas de los corridos nacionales.

Así, Radio Corazón suma un nuevo contenido digital y en vivo a su programación. Apostando por uno de los fenómenos musicales más fuertes del último tiempo y acompañando la cuenta regresiva para uno de los conciertos más esperados del año.

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