Acusan a reconocida miss de no devolver costosos artículos del concurso: ella respondió y esto fue lo que dijo

Cata Vallejos volvió a estar en el centro de la polémica. Eric Garrido acusó a la influencer de apropiarse indebidamente de distintos objetos vinculados a su participación en el certamen Miss Universo La Reina.

Semanas atrás, Eric Garrido anunció la desvinculación de la modelo por un supuesto incumplimiento de contrato y ahora presentó la denuncia en su contra.

Según consignó The Clinic, el director interpuso una querella en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En la acción judicial se acusa a la influencer de no devolver diversos artículos pertenecientes al concurso.

Entre los objetos mencionados figuran extensiones de cabello, un traje de cuero negro, vestidos de gala, la banda oficial de Miss Universo La Reina y la corona del certamen.

De acuerdo al citado medio, los artículos tendrían un valor cercano a los $7.180.000 y Cata Vallejos debía devolverlos tras su salida del concurso. Además, desde la organización le habrían solicitado la devolución en reiteradas ocasiones, sin recibir una respuesta favorable.

La respuesta de Cata Vallejos ante su querella

La modelo no se quedó callada y a través de sus redes sociales expresó que las acusaciones eran falsas y que esto afectaba su imagen e integridad.

«Quiero expresar públicamente que me siento profundamente afectada y vulnerada por la situación que estoy atravesando. Debido a la difusión de mentiras, calumnias y acusaciones completamente falsas que dañan gravemente mi imagen y mi integridad personal«, señaló.

Asimismo, expresó que cuenta con las pruebas necesarias para poder responder las acciones legales a las que se le acusa y poder esclarecer lo sucedido.

«Existen pruebas contundentes que desmienten cada una de las afirmaciones realizadas en mi contra, y estas serán presentadas y defendidas con total transparencia», aclaró.

Además, agregó: «Me duele profundamente estar siendo juzgada por hechos que no son reales, así como sentirme expuesta a un constante acoso y a una serie de acciones dirigidas en mi contra».

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