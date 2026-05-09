«No sé si ustedes son hue… son tontos»: Marcelo «Chino» Ríos explotó en vivo contra programa de farándula tras polémica pregunta

Este viernes se vivió un tenso momento en Zona de Estrellas de Zona Latina. Esto, cuando Adriana Barrientos llamó a Marcelo «Chino» Ríos, para conocer su opinión en exclusiva sobre la supuesta nueva relación de su exesposa Paula Pavic.

Eso sí, el extenista no respondió el llamado, y más tarde, le dejó un potente audio en el que arremetió con todo contra la «Leona» y sus compañeros del programa.

Marcelo «Chino» Ríos explotó en vivo contra programa de farándula

En el propio programa de farándula, revelaron la supuesta nueva relación de Paula Pavic, con nada más ni nada menos que Camilo Huerta, uno de los personajes más polémicos del último tiempo.

Es por esto que Adriana Barrientos llamó en varias ocasiones al Chino Ríos, sin tener éxito. Hasta que el ex número uno del mundo le mandó un audio a la panelista: «Puta, no sé si ustedes son hue…, son tontos, que no cachan nada, por eso están en farándula», disparó el Chino.

«Me has llamado 10 veces, me has mandado mensajes y todavía no entiendes que yo no quiero hablar de gente que no tiene nada que ver conmigo«, agregó.

En esa misma línea, explotó contra Adriana Barrientos: «¿Qué me voy a poner a opinar de gente? No estoy metido en el reality. ¿Cómo se te ocurre llamarme para preguntarme eso? ¿Qué me vas a preguntar?»

En medio de su enojo, explicó que está dispuesto a hablar de su vida, por ejemplo, con el último incidente en el que se vio involucrado. Sin embargo, no hablará de terceras personas.

«No preguntes sobre esas personas. Piensa un poco, ten un poco de criterio para saber a quién llamas y a quién no«, cerró el extenista nacional.

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