Paty Cofré lanzó dura acusación contra Ernesto Belloni: «La embarrada que me dejó»

Este viernes se emite un nuevo capítulo de Podemos Hablar, durante el cual se hará un sentido homenaje en vida a Paty Cofré, celebrando sus 70 años de carrera en el entretenimiento.

Frente a esto, es que, en un adelanto del programa de CHV, se mostró una particular anécdota que contó la comediante medio en serio y medio en broma, con relación a su compañero Ernesto Belloni, durante la época en la que trabajaban juntos.

El complicado accidente de Paty Cofré

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Paty Cofré relató que sufrió un accidente durante un show en Punta Arenas, y que el intérprete de Che Copete fue el causante. «Hacíamos un sketch los dos, yo era la señora de él y le digo, antes de salir a escena: ‘Oye Ernesto, no me abraces tanto porque me duele mucho la rodilla’».

Pese a esta advertencia, Ernesto Belloni no tomó en cuenta la petición de su colega, por lo que en un punto de la actuación se cayó sobre ella, lo que causó que se golpeara la rodilla con una parte del escenario.

Es más, Paty Cofré reveló que tras el accidente debió terminar en el quirófano. Y aprovechó de que el humorista estaba en el estudio, aprovechó de lanzarle unas cuantas verdades.

«¿Tú crees que me dio 10 pesos?… me costó 13 millones la operación, me operé en la Clínica Las Condes porque ahí estaba el doctor que me podía arreglar la embarrada que me dejó este en la rodilla», lanzó la exvedette.

Siguiendo por esta línea, agregó que «ni siquiera me llamó para decirme ‘Paty, ¿cómo está? ¿fue mucho?, nada… En su puta vida me ha llamado por teléfono».

Recuerda que este viernes es el estreno del capítulo especial de Podemos Hablar, que además de Paty Cofré, tendrá como invitados a Ernesto Belloni, Mauricio Flores y Marlen Olivari.