Angélica Sepúlveda dispara sin filtro contra Pamela Leiva tras controversial rutina: «No me sorprende, es su real cara»

La enemistad entre Angélica Sepúlveda y Pamela Leiva suma un nuevo capítulo. Años después de su recordado enfrentamiento en el reality 1810, Sepúlveda arremetió sin filtro contra Leiva luego de una rutina humorística emitida en televisión.

Todo comenzó luego de la participación de la comediante en el programa El Desestrece, donde fue partícipe de una serie de bromas sin filtro dirigidas a Roberto Dueñas. En medio del espacio, también estaba Marlen Olivari.

“Yo sé y todo Chile sabe que gracias a ti muchos feos lograron perder la virginidad. Porque todos vimos que tú te casaste con el peluche”, comentó la humorista en el programa, haciendo alusión a una antigua relación de Olivari.

Leiva continuó con la broma y agregó: “No solo le decían peluche por lo peludo, sino que también porque en la cama estaba de puro adorno”

La respuesta de Angélica Sepúlveda tras rutina de Pamela Leiva

Las palabras de la comediante no pasaron inadvertidas para Sepúlveda, quien compartió el registro en sus redes sociales y aprovechó de criticar duramente a su ex compañera de encierro.

“Dejaré esto por aquí, porque muchos me han etiquetado haciendo referencia al lenguaje incoherente, burlesco y ofensivo que hace la señora Leiva del cuerpo de otra persona”, escribió la llamada “Fierecilla de Yungay”.

Luego, recordó los enfrentamientos que protagonizaron años atrás en televisión. “A mí no me sorprende en lo absoluto. Pues es su real cara, pero cuando una le responde y enfrenta, como lo hice en 1810 se victimiza y llora”, disparó.

Finalmente, cerró con una reflexión: «El lobo siempre será el malo si Caperucita sigue contando la historia».

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