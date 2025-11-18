Grupo Frontera anuncia concierto en Chile 2026: fecha, lugar y venta de entradas del “Triste Pero Bien C*brón Tour”

Grupo Frontera confirmó su esperado regreso a Chile como parte de su nueva gira internacional “Triste Pero Bien C*brón Tour”, un anuncio que marca uno de los hitos más importantes de su año tras cosechar reconocimientos y consolidarse como uno de los grupos más influyentes del regional mexicano.

La agrupación ganadora del Latin GRAMMY se presentará el 15 de octubre de 2026 en Movistar Arena, llevando al país su más reciente producción discográfica, “Lo Que Me Falta Por Llorar”.

Este tour marca el retorno del grupo a los escenarios tras su última gira en 2023, y recorrerá Sudamérica, Centroamérica, México y Europa, en una expansión global que continúa posicionando su sonido norteño-cumbia a nivel mundial. Su nuevo álbum, cargado de vulnerabilidad, energía y la esencia musical que los ha convertido en un fenómeno internacional, será el eje central del espectáculo que los fans chilenos podrán disfrutar.

Cuándo y cómo comprar entradas para Grupo Frontera en Chile

La Preventa Exclusiva Banco de Chile se realizará el 19 de noviembre a las 12:00 pm. Con 20% de descuento pagando con tarjetas del Banco de Chile, además de 3, 9 o 12 cuotas sin interés.

El stock de descuentos será de 3.600 entradas y cada cliente podrá comprar hasta 6 tickets.

La venta general iniciará el 21 de noviembre a las 12:00 pm en Puntoticket.cl.

