El emotivo recuerdo de Kanela que involucra a Radio Corazón: «Era como decir: por fin lo cumplimos…»

¡No queda nada! El próximo 1 de noviembre Noche de Brujas celebrará 25 años de carrera en el Movistar Arena.

La icónica agrupación tirará la casa por la ventana, y hará el evento más ambicioso de su carrera, con invitados de lujo, una previa de primer nivel y más de dos horas de show.

En ese contexto, Kanela conversó en exclusiva con Radio Corazón, donde revivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera.

El vocalista de Noche de Brujas recordó cómo fue el día en que su sueño musical finalmente se hizo realidad.

Luego de más de una década de trabajo, la banda logró sonar por primera vez en La Número Uno de Chile con la canción «Tu primera vez».

«Yo tomaba una micro que me dejaba en Vergara, andaba con un personal estéreo escuchando Radio Corazón… y de repente suena Tu primera vez y me pongo a llorar», señaló emocionado.

El cantante recordó que fueron 12 años de lucha, tocando en locales pequeños y “golpeando puertas” antes de lograr que su música llegara al público masivo.

«Imagínate, 12 años underground… fue muy bonito y emocionante, porque era como decir: por fin lo cumplimos”, agregó.

Noche de Brujas en el Movistar Arena: ¿Quedan entradas?

Nadie se puede quedar afuera de este gran evento, y es que un cuarto de siglo no se cumplen todos los días.

Por lo mismo, aún estás a tiempo de adquirir tu ticket. Si quieres ser parte de esta fiesta solo debes ingresar al sistema Puntoticket.

¡Quedan las últimas! No te pierdes el mayor concierto de Noche de Brujas. Se parte de su historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)

También puedes leer en Radio Corazón: Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google