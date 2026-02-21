Luis Mateucci arremete contra Di Mondo en plena Gala de Viña: “Está rasguñando cámara”

En medio de la controversia que rodea a Di Mondo tras la millonaria demanda que interpuso contra Mega por su fallida participación en un proyecto televisivo, Luis Mateucci se sumó a las voces que han opinado sobre el caso. El argentino abordó el tema durante la Gala del Festival de Viña 2026 y no tuvo reparos en lanzar una crítica directa.

Mateucci vinculó la exposición mediática del influencer con su reciente quiebre sentimental y cuestionó sus apariciones en distintos espacios de televisión. “Como lo dejó el pololo, está buscando pantalla y se quiere colgar a todo el mundo”, afirmó sin rodeos.

Luis Mateucci sobre polémica de Di Mondo

El exchico reality también apuntó a lo que considera contradicciones en su postura pública. “Lo vi ahora que lo odiaba el Sergio Rojas y ahora fue al programa del Sergio Rojas. O sea, está buscando, está rasguñando cámara”, agregó.

Pese al tono crítico, Mateucci matizó sus palabras asegurando que, en definitiva, se trata de decisiones personales. “Está bien, no creo que sea la manera correcta, pero es válido también, es problema de él”, cerró.

Sus declaraciones se dan en un contexto en que el conflicto entre Di Mondo y la señal televisiva sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente en el marco del Festival de Viña, donde la polémica también se ha tomado la conversación en la alfombra roja.

