Conmoción tras fallecimiento de joven influencer nacional de 21 años: «Su huella quedará impregnada en todos los rincones»

Durante los últimos días se confirmó el fallecimiento de Damián Ramírez Vargas, joven influencer chileno que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre política y contingencia nacional.

El creador de contenido, conocido en Tiktok e Instagram como damiaan.ps tenía 21 años y reunía miles de plataformas en ambas plataformas. Además de su actividad en redes, cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de La Frontera.

Pesar tras fallecimiento de joven creador de contenido

La noticia provocó una ola de reacciones entre sus cercanos, seguidores y organizaciones de las que formaba parte. Desde el centro de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la universidad compartieron un emotivo mensaje para despedirlo.

“Damián fue integrante de nuestro equipo, destacando su disposición y compañerismo, participando desde un principio con motivación y dedicación”, expresaron.

La publicación también destacó la huella que dejó entre quienes lo conocieron. «Su partida deja en nosotros un profundo dolor, sin embargo, sabemos que su huella quedará impregnada en todos los rincones de nuestra universidad, así como también en cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, señalaron.

En el mismo comunicado enviaron condolencias a su círculo cercano. “En este difícil momento, expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos con afecto y respeto a su familia, amigos, compañeros y seres queridos, deseando consuelo ante tan dolorosa pérdida”, añadieron.

Damián Ramírez Vargas también integraba la Juventud Socialista de Chile. Desde la organización publicaron una despedida en la que destacaron su compromiso y participación.

“Desde la Dirección Nacional reconocemos en Damián a ese militante imprescindible que puso su tiempo, cariño y solidaridad en la construcción de organización”, escribieron.

Luego de conocerse la impactante noticia, sus publicaciones en redes sociales se llenaron de comentarios de despedida y muestras de cariño por parte de sus cercanos y seguidores.

«No lo puedo creer, lo admiraba con toda el alma», «crecí viéndote y siempre fue un placer intercambiar ideas en los lives, genuinamente creía que podrías cambiar la política de nuestro país. Tenías algo especial y mucho potencial», y «es una pena, un joven tan inteligente», fueron algunos de los comentarios.

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