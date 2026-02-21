La historia de Hachi, el perro chileno que esperó a su dueño fallecido afuera de Cesfam de La Serena

La historia de Hachiko nació en Japón, donde un profesor y su mascota tenían la rutina de ir juntos a la estación de trenes. Cada día, el perro lo esperaba para regresar a casa. Sin embargo, un día su dueño no volvió. Hachiko lo esperó durante nueve años, hasta su propia muerte. Este emotivo acontecimiento inspiró la película «Siempre a tu lado» (2009).

La historia de Hachi

Esta vez, la historia se replica en Chile, específicamente en La Serena. El nombre de la mascota es Hachi, en honor al perro japonés. La historia comenzó el año pasado en noviembre, cuando testigos comentaron haber visto al animal durante dos días afuera del CESFAM. Según Karen, doctora del establecimiento, señaló que: «La gente decía que había llegado con una persona mayor que estaba muy grave. En la jornada siguiente, no se sabía si lo habían trasladado».

Ante esta situación, por medio de las redes sociales publicaron a Hachi con el fin de poder encontrar a familiares, pero no tuvieron éxito. Semanas más tarde, el perro enfermó por haber comido veneno. «Dentro de su vómito había jamón con veneno para ratón adentro, o sea, le dieron eso, fue algo como a propósito y deliberado«, comentó la doctora al medio Miradiols.

Además, Karen, quien se ha hecho cargo de Hachi, comenta que en las afueras del establecimiento se ven otras mascotas abandonadas. Entre ellos está Regalo: «Su nombre es Regalo, le pusimos así porque le gusta llevar regalos a la gente«, expresó la doctora.

