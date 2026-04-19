«Hubo un intento de fuga»: Aseguran que participante de Vecinos al Límite renunció al programa

Una nueva controversia golpea al reality Vecinos al Límite de Canal 13, luego de que surgieran versiones sobre una particular renuncia dentro del encierro.

Esto se suma a la reciente salida de Carla Ballero, quien habría decidido abandonar el programa tras no soportar las condiciones del reality.

Aseguran que participante de Vecinos al Límite renunció al programa

La información fue entregada por el periodista de espectáculos Michael Roldán, a través de sus redes sociales. El comunicador aseguró que los involucrados serían Kanela y su hijo Bastián, conocido como BIMZA.

Según explicó, todo se habría originado por molestias dentro del encierro: «Es una renuncia extraña. Ayer les conté de la molestia de Kanela y su hijo porque sentían que los estaban haciendo trabajar mucho y se enteraron que Camilo Huerta ingresaba».

El contexto no sería menor, considerando la polémica que involucra a Camilo Huerta y Trini Neira, quien mantuvo una relación con BIMZA, lo que podría generar tensiones dentro del reality.

Además, Michael Roldán aseguró que no sería la primera vez que intentan salir del programa: «Ellos ya habían renunciado, incluso hubo un intento de fuga un domingo».

Sobre la situación más reciente, detalló: «Es en ese momento que Kanela levanta la voz y dice ‘yo me voy y le cedo mi puesto a x participante‘, que no sé el nombre».

Finalmente, el periodista explicó por qué califica el hecho como inusual: «Por eso hablo de una renuncia extraña, porque renunció, pero en rigor cedió su puesto».

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