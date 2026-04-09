¡Lo confirmó en vivo! Rostro de canal 13 revela romance con galán 19 años menor: «Colágeno puro, aprendan…»

Una inesperada confesión marcó uno de los momentos más comentados del reciente capítulo de Hay que decirlo. En plena conversación en el panel, salió a la luz un detalle íntimo sobre la vida amorosa de uno de sus integrantes.

Todo comenzó cuando el espacio mostró imágenes de las últimas vacaciones de Nelson Beltrán, donde se le veía relajado y sonriente junto a un desconocido acompañante. Las imágenes no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron preguntas en el estudio.

«El colombiano» sorprendió con íntima confesión

Lejos de esquivar el tema, el asesor de imagen respondió con humor: «Es un colágeno puro, lomo vetado. ¡Aprendan!». La frase desató risas y bromas entre sus compañeros, quienes no dudaron en seguir indagando.

Ante la insistencia, Beltrán entregó más detalles sobre su pareja. «Es chileno. Lo conocí en una cita a ciegas. Sabía a lo que iba, pero no lo conocía, no tenía más antecedentes. Yo como lomo vetado. Tiene 31 años y mide 1,95», contó, confirmando además que existe una diferencia de 19 años entre ambos.

La conversación subió de tono cuando el conductor Nacho Gutiérrez fue directo al punto: «¿Es verdad que en tu caso hay matrimonio?». Sin rodeos, Nelson Beltrán respondió afirmativamente, aunque evitó profundizar en los detalles de ese posible compromiso.

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