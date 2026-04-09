La advertencia de Marcelo Lagos que preocupa a los chilenos tras seguidilla de sismos: «No bajar la guardia»

El geógrafo Marcelo Lagos encendió las alertas durante su participación en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. En el espacio, abordó los recientes temblores registrados en el norte de la Región de O’Higgins, una zona cercana a la Región Metropolitana.

Según explicó, estos movimientos no son un fenómeno aislado. “Bien saben los habitantes de Navidad, la zona de Vichuquén, que el suelo se les mueve, y esta no ha sido la excepción. Enjambres sísmicos se manifiestan en esta zona de forma recurrente. No es extraño”, afirmó.

Durante la conversación en Chilevisión, también le preguntaron directamente si en ese sector podría existir energía acumulada. Frente a esto, Lagos entregó contexto histórico y geológico: “Todos sabemos que la historia sísmica de Chile central tiene un pasado de grandes eventos, más costeros y profundos; y otros que son más superficiales”.

Además, advirtió que los eventos recientes no deben mirarse de forma aislada. “Entre Los Vilos y Pichilemu hay una calma, pero particularmente la sismicidad que tuvimos hace pocos días se conecta con otros eventos”, explicó.

Marcelo Lagos hizo un llamado a no bajar la guardia

Más adelante, el especialista abordó una de las principales inquietudes: si esta actividad podría anticipar un gran terremoto. Su respuesta fue cauta, pero clara: “No necesariamente, pero ojo, en estos temas hay complejidades. No podemos bajar nunca la guardia”.

En esa línea, recordó antecedentes históricos relevantes. “Todo indicaría que el gran terremoto de 1730, que históricamente es el más grande conocido de la zona metropolitana de Chile, fue de una magnitud superior a 9. Parecido al de 1960”, advirtió.

Finalmente, Lagos llamó a no subestimar el riesgo en la zona central del país. “Generalmente miramos para el norte o para el sur, como si la zona central fuera ‘aquí no’”, concluyó.

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