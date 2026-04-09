Si tu hijo no falta a clases puedes recibir el Bono por Asistencia Escolar: ¿Cuáles son los requisitos y cómo saber si soy beneficiario?

A dos meses del inicio del año escolar, hay un beneficio que muchas familias pueden estar pasando por alto. No exige promedios altos ni rendimiento académico destacado. Solo pide algo fundamental: asistencia.

Se trata del Bono por Asistencia Escolar, un aporte económico dirigido a hogares con niños, niñas y adolescentes que mantengan una presencia constante en clases.

Actualmente, el monto es de $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con los requisitos. Por eso, si tu hijo o hija tiene buena asistencia, vale la pena revisar si puedes acceder a este apoyo.

Estás son las condiciones que se deben cumplir para acceder al bono

El beneficio está pensado para familias que tengan integrantes entre 6 y 18 años. Estos deben asistir al colegio con una presencia mensual igual o superior al 85%.

El aporte se entrega por un período de hasta 24 meses, siempre que se mantengan las condiciones exigidas.

Además, se deben cumplir otros requisitos:

Ser beneficiario del Bono de Protección y del Bono Base Familiar.

Tener niños, niñas o adolescentes entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente.

Estar matriculado en un establecimiento reconocido por el Estado, ya sea en educación básica o media.

Cumplir con el 85% de asistencia mensual. En enero y febrero, se considera el promedio entre julio y diciembre del año anterior.

¿Cómo y cuándo se paga este beneficio?

El bono se paga todos los meses, pero con un desfase de tres meses. Es decir, la asistencia de julio se paga en octubre del mismo año.

Cada familia que forma parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades puede elegir cómo recibir el dinero. Las opciones son:

Depósito electrónico en una cuenta bancaria o en Cuenta RUT, la que puede ser abierta sin costo por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Pago presencial en sucursales de BancoEstado o en Caja de Compensación Los Héroes, presentando la cédula de identidad.

Si cumples con todos los requisitos, solo queda esperar el pago correspondiente.

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