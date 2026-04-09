Destacado periodista nacional se convirtió en padre por primera vez: «Bienvenido a este loco mundo»

Este miércoles, el periodista Francisco Sanfurgo confirmó una de las noticias más importante de su vida: el nacimiento de Facundo, su primer hijo.

El notero del matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», ya había contado en febrero que se convertiría en padre. Desde entonces, compartió distintos momentos del proceso junto a su pareja, Fresia Ocaranza.

Horas antes del parto, ella publicó un mensaje cargado de sentimiento. “Semana 39 + 4 y mañana (miércoles) es el gran día. No me voy a llevar todo el crédito por haber pasado estos nueve meses haciendo a este Facu precioso”, escribió junto a una imagen donde lucía su embarazo.

En el mismo texto, destacó el apoyo constante de Sanfurgo durante todo el proceso. “Sí, es verdad, mi cuerpo aguantó e hizo todo, pero ahí estabas afirmándome el pelo cada vez que vomité, trayendo guateros, compresas frías, preparando comida. Comprando lo que fuera para que las náuseas se fueran”, expresó.

Asimismo, le dedicó palabras llenas de cariño. “Siempre estás. También te cansas, también lo has dado todo y todos los días me convenzo más y más de que escogí al mejor papá para mi hijo. Te amo para siempre. Y vamos que podemos con lo que viene desde mañana. Un gran gracias para ti, mi amor”, agregó.

La emotivas palabras de Francisco Sanfurgo

Tras el nacimiento del pequeño, el comunicador compartió una fotografía sosteniendo a su hijo en brazos. Junto a la imagen, escribió un emotivo mensaje.

«Desde hoy en adelante estarás seguro, mi Facu amado. Aunque frágil, eres fuerte y, cuando no, tus papás lo serán por ti. Bienvenidos a este loco mundo. Te amo, hijo».

Rápidamente la publicación se llenó de comentarios y mensajes positivos: “Muchas felicidades! Me alegro que todo saliera muy bien. Un gran abrazo”; “Felicidades Pancho. Lo mejor para Facu y su vida”; “Un abrazo Pancho querido!!! Bienvenido Facu”, fueron parte de los mensajes que recibió.

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