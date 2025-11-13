Fue uno de los humoristas más aplaudidos en Viña y nunca volvió: explicó por qué no ha regresado al certamen

Recientemente, Felipe Avello estuvo de gira por Ecuador, por lo que aprovechó de visitar los estudios de Los4o de ese país.

En la instancia, habló por su paso por el Festival de Viña y también fue consultado por su apodo: «El pececillo».

En medio de la entrevista, reveló el motivo de su ausencia en las ediciones del Festival de Viña.

«No me he atrevido a volver. He tenido invitaciones de parte de la organización, pero no se han dado las cosas para volver a ir. Pero sí, fue una tremenda experiencia el Festival de Viña que, sobre todo para los humoristas, es una tremenda plataforma», partió relatando.

Además, habló desde su experiencia y comentó que: «Los catapulta al éxito, o también puede una carrera verse frenada si es que no te va bien. Allá al público de Viña le dicen ‘el monstruo’, que si al público no le gusta, sobre todo el comediante, se lo come. No literalmente, pero lo abuchea. A mí, afortunadamente, no me comió, me escupió, no, tampoco. Me recibió bien».

Felipe Avello sobre su popular apodo: «El Pececillo»

En la misma entrevista, le consultaron por su apodo, «el pececillo».

En ese contexto, fue tajante en responder. «Lo que pasa es que yo soy un veterano, quizás no se me nota tanto… Yo arranqué muy joven en los medios, primero en la televisión regional del pueblo de donde yo soy, después haciendo pequeños monólogos, y ahí cuando era más joven tenía un baile, pero era una parodia: ‘El baile del pececillo'».

«Y luego quedó esa parodia como que ‘El pececillo’ no era el baile, sino que era yo. En esos años, claro, no me importaba, pero hoy, cuando ya pasé los 50, que me digas ‘Pececillo’ me incomoda (…) Quiero volver a mi nombre: Felipe, el ballenato», cerró el humorista nacional.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google