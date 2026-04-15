Figura del espectáculo revela que se encuentra internada en centro neurológico tras sufrir ACV: «No es fácil»

La transformista Janin Day volvió a comunicarse con sus seguidores para contar cómo avanza su estado de salud, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) que la mantiene en tratamiento.

A fines del mes pasado, la artista reveló por primera vez su diagnóstico. En ese momento, explicó que el episodio la obligó a ser hospitalizada en la unidad de Neurología del Hospital Eloísa Díaz, en La Florida.

“Hace más de una semana sufrí un accidente cerebrovascular y estoy hospitalizado en la unidad de Neurología del Hospital Eloisa Díaz de La Florida”, señaló en aquella oportunidad.

También detalló parte de las secuelas que enfrenta: «Hasta este momento, tengo dificultades para mover el lado izquierdo de mi cuerpo. Gracias a Dios, el habla y mi cabeza están bien, dentro de todo».

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo, especialmente de su fiel fanaticada del backstage de «Amigas y Rivales».

Janin Day revela que se encuentra en un nuevo proceso de recuperación

Ahora, Janin Day reapareció en redes sociales para actualizar su situación. A través de Instagram, contó que dejó el hospital y comenzó una nueva etapa enfocada en su rehabilitación.

“Hoy parte de un nuevo desafío en mi vida”, escribió al inicio de su mensaje.

Luego agregó: “Estoy internado en un centro neurológico para mi recuperación. Gracias a todos por su recuperación, gracias a mi familia”.

“Los avances dependen solo de mí. Daré todo por mi recuperación. No es fácil, pero yo podré, es una nueva vida”, continuó.

Asimismo, describió este momento como un nuevo punto de partida: «Aunque no lo crean es nacer de nuevo, partir de cero… Me verán de nuevo de pie», señaló.

Finalmente, cerró su mensaje agradeciendo el cariño recibido y las «buenas energías» que le han enviado durante este difícil periodo.

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