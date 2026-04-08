«Bonvallet: Genio y Sombra»: el podcast que explora el lado más íntimo del «Gurú» ya tiene fecha de estreno

«Bonvallet: Genio y Sombra» es el nombre de la nueva serie sonora que revisa la vida, el legado y las polémicas del recordado comunicador deportivo. La producción, desarrollada por Ojos Negros, debutará el próximo 15 de abril en todas las plataformas de audio, con distribución por Podium Podcast Chile.

El proyecto se estructura en cuatro capítulos y propone un recorrido íntimo por la trayectoria del «Gurú», desde sus primeros pasos como futbolista hasta su consolidación como una de las voces más influyentes y controversiales del periodismo deportivo nacional.

El legado del «Gurú» llega al streaming con nuevo podcast

La serie también profundiza en episodios menos conocidos de su vida. Entre ellos, su vínculo con la histórica campaña de Colo-Colo en la Copa Libertadores y su recordado conflicto con Juvenal Olmos. Quien participa en el relato entregando su versión de los hechos.

A través de material de archivo radial y televisivo, junto a más de 30 entrevistas, el pódcast construye una mirada más personal del excomentarista. Figuras como Claudio Bravo y Jean Beausejour reflexionan sobre la la influencia que tuvieron sus discursos en la generación que conquistó las dos Copas América con la selección chilena.

El periodista Rodrigo Sepúlveda también aporta su visión sobre el impacto de Bonvallet: «Hizo cosas que no estaban dentro del estándar de los medios de comunicación. Porque era inteligente, porque sabía de fútbol, porque era divertido, porque era muy locuaz. Porque era muy cambiante, un tipo extraordinario».

Además de repasar su carrera, «Bonvallet: Genio y Sombra» busca instalar una reflexión más amplia. La serie pone sobre la mesa el tena de la salud mental y la prevención del suicidio en Chile. Abriendo un espacio de conversación a partir de la historia del propio Bonvallet.

Este estreno marca, además, el primer proyecto distribuido por Podium Podcast Chile, en una iniciativa que cuenta con el auspicio de Betsala y la colaboración de Duoc UC.

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