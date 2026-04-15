Famosa cantante es hospitalizada en México tras picadura de araña venenosa: estuvo hace poco en Chile

En las últimas horas, una popular cantante encendió las alarmas entre sus seguidores. Se trata de Taylor Momsen, quien hace pocas semanas visitó Chile en el marco de la gira mundial de la banda de rock AC/DC.

A través de sus redes sociales, la también ex figura de Gossip Girl contó que debió ser internada de urgencia. Su sistema inmune reaccionó de forma adversa a la mordedura, lo que obligó a recibir atención médica inmediata.

Preocupación por cantante tras picadura de araña

«Hospital hoy, show mañana», escribió la cantante junto a una imagen donde aparece su pierna inflamada y con evidentes signos de infección. En el mismo mensaje, advirtió: «las arañas venenosas no son buenas».

El incidente ocurrió en plena gira internacional junto a AC/DC. De hecho, en marzo pasado se presentó en Chile como parte de los shows en el Parque Estadio Nacional. Durante estos días, incluso compartió registros recorriendo distintos sectores de Santiago.

Horas más tarde, Momsen entregó una actualización desde el centro asistencial. Agradeció al equipo médico y llevó tranquilidad sobre su estado. Si bien no hay un parte clínico detallado, todo apunta a que la atención oportuna permitió estabilizarla.

Este no es un episodio aislado. En el año 2024, la artista fue mordida por un murciélago en pleno concierto en España, situación que la obligó a iniciar un tratamiento preventivo contra la rabia.

Pese al susto, la propia cantante dejó claro que su intención es seguir con la gira.

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