«Fue un momento súper complejo»: Paola Troncoso sufrió un robo en su vehículo mientras cargaba combustible

Paola Troncoso estuvo en el último capítulo de «Hay Que Decirlo Prime«, programa de espectáculos de Canal 13. En el espacio, compartió con sus compañeros de «Detrás del Muro«.

Pero en vez de la conversación, lo que impactó fue que Paola Troncoso sufrió un robo mientras iba de camino al estudio, precisamente al programa de Canal 13.

Paola Troncoso reveló que sufrió un robo en su vehículo mientras cargaba combustible

Luego de un segmento musical junto a Banda Blanca, Paola Troncoso se sentó a conversar con sus compañeros de Detrás del Muro, y los conductores de Hay Que Decirlo, Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Ahí, confesó que sufrió un robo en una estación de servicio, mientras iba de camino al canal. La actriz explicó que cuando se bajó del auto le robaron su cartera desde el vehículo, sin que se diera cuenta.

Según sus palabras, lo que más le dio pena es que en la bolsa tenía un pañuelo de su madre, que falleció el año pasado, y que aún conservaba su olor.

«Todavía siento que estoy como acelerada (…) Fue un momento súper complejo», comentó.

Además, explicó que intentó pagar con la aplicación desde su celular, y esta falló, por lo que en ese momento se devolvió al vehículo, y notó que la cartera no estaba.

Ahí, Paola Troncoso se acercó a un bombero: «Le digo a un bombero: ‘Señor, me acaban de robar la cartera y además esta cosa no me está dando la bencina y ya pagué con la aplicación’. Me dijo: ‘Ya se venció el plazo, tiene que pagar de nuevo’».

El hecho no quedó ahí, puesto que la ex Morandé señaló: «No me podía mover porque las llaves del auto se fueron en la cartera«.

«Menos mal tenía el celular para avisar para acá y todo. Primero llegó Paz Ciudadana y pedí las cámaras, me dijeron que efectivamente había cámaras, pero no se podían mostrar a no ser que llegue Carabineros«, cerró Paola.

