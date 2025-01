Fanny Cuevas lanza desubicado comentario por físico de Dash: «Igual me dio vergüenza»

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por la eliminación de Anyella Grados, luego de que su compañero de competencia, Fabio Agostini, debiera abandonar la competencia por una lesión en su ojo.

Pero otro momento también llamó la atención, el cual estuvo protagonizado por Fanny Cuevas y Dash y que el propio artista urbano reveló durante una conversación con Félix Soumastre, amigo de la chica reality.

«Cuando estaba al lado mío me preguntó por qué estaba tomando sol con bóxer. Le dije que estaba como todos, y que ella misma estaba con bikini. ‘Sí, pero yo estoy regia y estupenda, y los otros musculosos, y tú no, a ti te falta caleta’, me contestó», comenzó relatando el músico.

Siguiendo por esta línea, Dash aseguró que «quedé como plop, le dije que no me interesa, que si estoy guatón me da lo mismo. Pero igual me dio vergüenza interna y me puse el short».

Según agregó, Fanny Cuevas notó su molestia y se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. «De ahí cambió mi percepción al tiro hacia ella. Siendo amiga tuya me tira ese comentario pesado, eso no se hace».

Las críticas a Fanny Cuevas en Palabra de Honor

Como era de esperar, los seguidores de Palabra de Honor no dudaron en criticar los dichos de la influencer a través de redes sociales.

«Que mala onda la Fanny con Dash, si hubiese sido al revés? Le hace show seguro»; «Fanny la cara de flaite no te la despinta nadie ni con todas las cirugias que te has hecho, por lo menos a Dash es guapo y se le pasa haciendo ejercicio»; » y «Fanny 3 realities y burlándose del cuerpo de Dash? Nop», es parte de lo que escribieron.