¿Vuelve la lluvia a Santiago? Jaime Leyton revela clima para los próximos días y anuncia «el último día de verano» El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico y reveló un cambio importante para esta fecha. Revisa acá los detalles. 08 Abr, 2026. 17:37 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS «Un carabinero me hizo dedo en la carretera y nos pusimos (…) me hizo ver la luz» Claudia le contó al Rumpy como descubrió que le estaban poniendo los cuernos: «Descubrí que mi pareja es infiel» ¿Regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton adelanta el clima para los próximos días en la Región Metropolitana Auditor contó en el Chacotero el dato que le dio el señor del Kiosco: «Pregunté por cariñosas y llevó a su señora» "Un carabinero me hizo dedo en la carretera y nos pusimos (...) me hizo ver la luz" "Bonvallet: Genio y Sombra": el podcast que explora el lado más íntimo del "Gurú" ya tiene fecha de estreno Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado