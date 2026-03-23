Vanessa Daroch se defiende tras acusación de supuesta estafa: Revelaron el monto que cobra por «canalización»

Recientemente, Vanessa Daroch respondió a las acusaciones en su contra.

La médium y tarotista fue «funada» luego de supuestas estafas, esto luego de no cumplir con los requerimientos de sus clientes.

Una de las afectadas, Constanza, entregó su versión en Primer Plano. Esto debido a una alta suma de dinero que «La Brujita» le habría cobrado por una canalización

En modo anónimo, la afectada dio a conocer que pagó $400.00 por el trabajo, Asimismo, reveló que se le devolvió el 50% del total.

Esta es la versión de Vanessa Daroch

En Primer Plano, la guía espiritual alzó la voz y contó su versión de los hechos.

“No he cobrado ni un peso por venir. Yo tenía que estar, aclarando todo esto, porque a mí me tomó de sorpresa cuando me llaman el jueves. Me llaman por teléfono y me dicen ‘Vane, está pasando esto’, y yo digo que es imposible”, partió relatando.

Además, agregó que «Anita es mi asistente, mi mano derecha, ella responde mis mails».

Respecto al caso de Constanza, aclaró que «ese día me caí y me fracturé el brazo; yo estaba en el hospital, acostada, y me estaban poniendo yeso. Anita le explica que no le puedo atender”.

No obstante, la periodista Constanza Ganem le mostró otro caso: “Una de tus clientas, Verónica, dice que la lectura fue nefasta. Fue en 2025, de hecho sale en la nota. Dice que sólo la atendiste 40 minutos, le cobraste 200 mil pesos y que ella perdió mucho tiempo explicándote lo que quería y tú, cuando empezaste a leer el tarot, de repente le dijiste ’40 minutos, chao’ y cortaste el Zoom porque (le dijiste que) eran sólo 40 minutos. Ella se sintió engañada”, le explicó la comunicadora.

“Falso. Nunca nadie me ha dicho ‘sabís qué, no me gustó esto’. Si alguien me dice que no quedó conforme, yo doy una oportunidad a otra lectura”, se defendió.

Los cibernautas no dejaron pasar la situación y rápidamente reaccionaron en redes sociales.

“400 mil pesos por una canalización??? Se aprovechan solo por el hecho de salir en tv”, “No puedo creer que crean. Bien estafados están, por weo…”, fueron algunos de los comentarios.

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