Whatsapp Plus: La nueva versión de pago que tendrá funciones exclusivas

Una de las aplicaciones de mensajería más grandes esta formulando una nuevas versión con mejoras que solo algunos podrán conocer. Durante estas semana Meta ha estado trabajando en una suscripción premium llamada «Whatsapp Plus«.

Asimismo, actualmente se esta analizando cuáles serán las funciones extras que ofrecera la nueva versión pago. Aunque entre las nuevas actualizaciones estan un paquetes de temas, además de una mayor variedad de emojis, entre otros.

Además, entre otras de las actualizaciones que se mencionan que tendrá está nueva versión, está la de poder fijar hasta 20 chats en la aplicación, según el blog comunitario, WABetaInf.

En ese contexto, esto ayudará a que los usuarios tengan más control en su conversaciones y así poder entrar con facilidad a los chats que tienen mayor prioridad. Cabe señalar que en la aplicación actual solamente se pueden fijar hasta 3 chats.

También se menciona que existiran nuevos tonos de llamada para los planes premium de Whatsapp, todo esto junto a herramientas de Meta AI. Con el fin de tener temas personalizados, editar imagenes, videos y fondos de pantallas.

¿Cuál es el precio de esta nueva versión de Whatsapp Plus?

Hasta el momento Meta no ha confirmado la fecha del lanzamiento de esta nueva versión, ni tampoco a dado luces de los precios que tendría este nuevo paquete. Aunque si se especula que este servicio estará para los sistemas operativos iOS y Android.

Es importante señalar que los servicios que presta Whatsapp, como por ejemplo, enviar mensajes por chat, hacer llamadas o videollamadas y compartir contenido a través de este seguirán siendo gratuitas.

Esto debido a que durante el año 2013, la aplicación implemento un costo de menos de mil pesos chilenos al año por utilizar la aplicación. Aunque esa idea fue abandona después de que Meta adquiriera la empresa y su uso de masificara. Esta vez no quieren cobrar el uso básico de la aplicación, sino que poder añadir herramientas exclusivas para los usuarios que lo crean necesario.

También puedes ver en tu Radio Corazón: Asskha Sumathra rompe el silencio y habla sobre el abrupto cierre de su rutina en Viña 2026: «Fue como que salí y…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google