Ex rostro de TV se sinceró y reveló que atraviesa problemas económicos tras su mediática separación: «No tengo ni uno…»

Camilo Huerta habló sobre su vida en el programa de YouTube «Sin Editar» conducido por Pamela Díaz, en donde comentó sobre su ruptura con María Teresa Matus y la difícil situación económica que atraviesa. El exchico Yingo comenzó diciendo: «Estoy soltero desde que terminé hace 10 meses. Encerradito en mi casa, con terapia. No puedo decir que estoy ‘a toda raja’, pero siempre trabajando para estar mejor«.

Asimismo, se refirió sobre su relación con Matus: «Uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida«. Cuando La Fiera le preguntó sobre como va su relación con su exesposa, él comentó que no tiene odio, ni rabia hacia ella.

Cabe señalar que, aunque al principio no se sabía el motivo de la ruptura de la pareja, Marité comentó en su redes sociales: «Cuando el compromiso emocional no está, cuando hay gritos, insultos, silencios duros, cuando ya no hay paz ni armonía para tus hijos, es momento de tomar decisiones«.

La influencer, además agregó: «Toqué fondo, me enfermé, perdí mi energía, la alegría, la claridad, me sentí cansada y vacía y eso no lo merezco. Durante mi matrimonio viví situaciones que no enamoran, que no sostienen un vínculo sano», según La Cuarta.

Pero no solo eso, Cecilia Gutiérrez filtró información de que Marité habría denunciado a Camilo huerta. «Esta relación terminó evidentemente muy mal. Lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella. Todo, hasta incluso la lámpara», expresó.

Compleja situación económica de Camilo Huerta

De hecho, sobre el proceso judicial que tiene con su exesposa, mencionó que: «Así es, estoy en una demanda. Todo lo verán los abogados, pero es por otro tema«. Luego el personal Trainer explicó que esta en un momento complejo en lo que respecta al dinero: «No tengo ni uno. Empecé de nuevo, desde cero«.

No obstante, Camilo Huerta precisó: «Soy más feliz que nunca, ahora que no tengo nada, soy más feliz que nunca. No estoy preocupado de nada, el destino lo acomoda. Es un renacer».

