“DE CERO”: el proyecto de Pablito Pesadilla que une a las nuevas promesas del género con «apariciones» de referentes urbanos

El DJ y productor chileno Pablito Pesadilla estrenó su nuevo proyecto musical titulado “DE CERO”, una canción que ya está disponible en plataformas digitales y que reúne a una nueva camada de artistas del movimiento urbano nacional.

El tema convoca a varios nombres emergentes que poco a poco han ganado presencia dentro de la escena musical chilena. Entre ellos destacan Kuina, Nickla 12, Benja Valencia, Audiger, Nico Baby y Young Lunv, quienes participan en esta colaboración producida por uno de los DJs más representativos del género en Chile.

Según se detalla en el lanzamiento, “DE CERO” refleja justamente el punto de partida que muchos artistas del género comparten: comenzar desde abajo, sin privilegios, construyendo una carrera paso a paso a través de la música.

Lo nuevo de Pablito Pesadilla

En ese sentido, el sencillo se presenta como una especie de manifiesto generacional, donde cada artista aporta su propia historia y estilo. La idea es mostrar cómo nuevas voces están tomando protagonismo y construyendo el futuro del movimiento urbano chileno desde la autenticidad y la convicción.

El lanzamiento también incluye un videoclip que refuerza el concepto de crecimiento dentro de la música. En la pieza audiovisual, Pablito Pesadilla aparece interpretando el rol de profesor dentro de una sala de clases, mientras los artistas invitados encarnan a estudiantes que se preparan para salir al mundo.

La escuela funciona como una metáfora del proceso artístico: aprendizaje, disciplina y formación de identidad antes de enfrentarse a la escena musical.

Pero el video no solo apunta a los comienzos de las nuevas figuras. También muestra el respaldo de nombres consolidados del género urbano chileno. En distintas apariciones participan artistas como Harry Nach, Pablito Chile, Juliano Sosa, Polimá Westcoast y Marcianeke.

De acuerdo con la propuesta del proyecto, el llamado es claro: seguir luchando por la música, mantener la esencia y confiar en el proceso.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google