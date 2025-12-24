Vanessa Daroch acude a sus redes para revelar predicciones para Chile en 2026: «Hay canales donde nos decían ‘digamos, pero no digamos'»

Vanessa Daroch volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una serie de predicciones enfocadas en el año 2026. Esta vez, la médium puso el foco en Chile y en el escenario que se abrirá con el próximo cambio de gobierno.

Durante una extensa transmisión en redes sociales, la tarotista reconoció que abordar temas políticos no es sencillo dentro de su disciplina. “Para nosotros los tarotistas está súper difícil hablar de política. De hecho, hay canales donde nos decían ‘digamos, pero no digamos’”, comentó, dejando entrever ciertas restricciones que, para algunos usuarios, sonaron a censura.

Las predicciones de Vanessa Daroch para el 2026

Aun así, Daroch se animó a proyectar lo que viene para el país desde el inicio del próximo año. Según explicó, el arranque no será del todo simple, pero el balance general es positivo. “Vienen cosas buenas. Va a ser difícil al principio, porque nos vamos a tener que adecuar a harto, pero viene bueno”, aseguró.

En ese contexto, destacó un escenario favorable para el empleo y el emprendimiento. “Se viene trabajo y ojo: todos los que dijeron en este 2025 que querían emprender en algo o hacer cosas nuevas, este 2026 se viene bueno para nuevas oportunidades”, agregó.

Eso sí, la médium fue clara en que los avances no serán inmediatos. A su juicio, el año partirá con calma y adaptación. “El principio de 2026 nos indica que debemos ir tranqui, tranqui, porque vamos a empezar a avanzar”, explicó.

Además, señaló que las cartas hablan de transformaciones importantes y de un período propicio para ordenar las finanzas. “La segunda carta apunta a los cambios, a las transformaciones. El 2026 va a ser un año para ahorrar, que nos va a permitir ahorrar”, detalló.

Finalmente, Daroch cerró su mensaje con un pronóstico alentador en lo económico. “Vamos a tener una estabilidad económica que nos va a permitir ahorrar, así que ojo ahí”, sentenció.

