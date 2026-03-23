Revelan crudo video de ex chica reality agrediendo a su pareja: Su hija de 5 años fue herida

Un video de alto impacto volvió a instalar en la polémica a la influencer Taylor Frankie Paul. El registro muestra una violenta discusión con su entonces pareja, Dakota Mortensen, que terminó en agresiones físicas.

Las imágenes corresponden a un caso judicial ocurrido en 2023 en Estados Unidos. En ella se ven golpes, empujones y un feroz forcejeo que escala rápidamente.

Las crudas imágenes de agresiones de Taylor Frankie Paul

El registro fue difundido por TMZ y exhibe a Paul aplicando una llave a Mortensen. Luego intenta agredirlo en una situación que se sale de control.

En medio del video se puede apreciar como toma y lanza una silla metálica. Él le advierte que su hija está en el lugar, pero la situación no se detiene. Según informes policiales, la menor fue alcanzada durante el altercado.

Tras la denuncia de ruidos por los vecinos, llegó la policía. Más tarde, Paul se declaró culpable de agresión agravada. La justicia la condenó a tres años de libertad condicional.

Como parte del acuerdo judicial, se retiraron otros cargos, entre ellos violencia intrafamiliar en presencia de un menor.

El caso sigue generando repercusiones. Actualmente, organismos de protección infantil en Estados Unidos mantienen investigaciones abiertas. Además, el conflicto ha salpicado proyectos televisivos vinculados a la influencer. Esto en medio de acusaciones cruzadas y una creciente controversia pública.

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