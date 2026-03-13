«Fue la peor decepción y dolorosa»: Marité Matus se refirió sobre su quiebre con famosa influencer

Esto se dio a conocer cuando las personas en redes sociales notaron que las amigas se habrían dejado de seguir, hecho que trajo una ola de rumores. Desde el medio Infama comentaron que Marité Matus y su hermano Felipe habrían dejado de seguir a Cecy Sáez. Ante esto, la influencer también la dejo de seguir.

Debido a esto, el medio de farándula comentó que se intento comunicar con Cecy Sáez, a lo que respondió: «Le escribimos hace unas dos semanas, cuando se dejaron de seguir; ella optó por no referirse al distanciamiento. Nunca nos ha respondido sobre Marité y su entorno, demostrando la lealtad que ella le tenía, la cual damos fe».

¿Por qué Marité Matus y Cecy Sáez ya no son amigas?

Desde el mismo medio le preguntaron a Marité Matus sobre el por qué ya no se le veía juntas. A lo que la influencer declaró que «La Cecy me traicionó por años y hace unas semanas la descubrí! Fue la peor decepción y dolorosa«.

Cabe recordar que la ambas fueron buenas amigas durante años, incluso Cecy Sáez defendió a Marité Matus en el portal Infama cuando la influencer se separo de su exesposo Camilo Huerta. «Sé que estás atravesando un momento difícil. Una separación duele y deja una herida profunda, pero quiero que recuerdes algo muy importante: lo que te pasó no define quién eres, pero sí revela tu enorme fortaleza para seguir adelante y eos no es menor: es poder, es autonomía, es libertad».

Asimismo, desde el portal señalaron que esta no es la única amistad con las que se han dejado de seguir. En sus historias señalaron que Marité Matus y Myriam Pestañas ya no se tendrían en redes sociales. Este hecho habría generado especulación de otra amistad rota. «Tampoco se siguen con Marité y estuvo hasta en su despedida de soltera» expusieron desde el medio.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google