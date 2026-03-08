«Estoy entrando en las últimas etapas de mi vida…»: Reconocido actor impactó tras revelar que padece cáncer en etapa terminal

Una dura noticia remeció recientemente al mundo del cine y la televisión. El actor británico Finnian Garbutt, de 28 años, reveló públicamente que padece cáncer en etapa terminal.

El propio intérprete dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje explicando el complejo momento personal que atraviesa.

Finnian Garbutt impactó tras revelar que padece cáncer en etapa terminal

Finnian Garbutt, conocido por su participación en la serie Hope Street, contó que todo comenzó cuando acudió al hospital debido a un fuerte dolor en la espalda y en la cadera: “Lamentablemente, los análisis han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”, expresó.

El actor también explicó: “Estoy compartiendo esto porque es realmente difícil decírselo a las personas individualmente. Y espero que ahora que es público, pueda disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos”.

En su mensaje, el intérprete también reflexionó sobre algunos de los hitos que ha vivido desde que recibió el diagnóstico:

“30 episodios en un programa de televisión, ser el protagonista en una película (que debería salir pronto), comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble que nunca deja de hacerme sonreír”, relató.

Durante esta misma semana, Finnian Garbutt además informó que inició una campaña en la plataforma GoFundMe, con el objetivo de apoyar al futuro de su esposa y su hija.

“No publico esto para expresar compasión y no quiero que nadie done si no puede permitírselo. Solo quiero que mi esposa y mi bebé tengan la vida que se merecen y quería ser yo quien se la proporcionara, algo que lamentablemente ya no es posible”, concluyó.

