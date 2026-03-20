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Sigue la lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda dio a conocer los días en los que podrían caer gotas en la Región Metropolitana

El experto en tiempo de Mega reveló cuando podrían iniciar las precipitaciones en Santiago y ojito, ya que sería más de un día de lluvia.

20 Mar, 2026. 17:52 hrs

 

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