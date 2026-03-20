Sigue la lluvia en Santiago: Alejandro Sepúlveda dio a conocer los días en los que podrían caer gotas en la Región Metropolitana El experto en tiempo de Mega reveló cuando podrían iniciar las precipitaciones en Santiago y ojito, ya que sería más de un día de lluvia. 20 Mar, 2026. 17:52 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora californiana relató como la enamoraron con el gran peinado de alfombra: «Me embrujó con su poder ahí abajo» Lluvia en Santiago: A esta hora se registrarían las primeras gotas según Alejandro Sepúlveda Auditora confesó su gran hazaña en el Chacotero Sentimental: «El marido, el amigo y el grado 7» ¿A qué hora lloverá el viernes? Alejandro Sepúlveda detalla el horario de las precipitaciones en Santiago "Antes éramos amigas, ahora no": Rostro de TV habló sobre su distanciamiento con Yamila Reyna "A mí no me vas a usar para el momento que tú quieres": Claudia Schmitd arremete con todo contra Marité Matus Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado