«A mí no me vas a usar para el momento que tú quieres»: Claudia Schmitd arremete con todo contra Marité Matus

En el podcast «Noche de Pirañas» conducido por Sergio Rojas, Catalina Pulido y Claudia Schmitd, esta última lanzó fuertes declaraciones hacia Marité Matus, tras su polémica separación con Camilo Huerta.

Cabe señalar que esta ruptura ha generado comentarios durante mucho tiempo, aunque últimamente ha causado controversia debido a la participación de terceros. Esto ocurre porque se rumorea que Camilo Huerta le habría sido infiel a Matus con la hija de Pamela Díaz.

¿Qué dijo Claudia Schmitd sobre Marité Matus?

En el episodio, la opinóloga comenzó tomando una postura frente al conflicto de Trini Neira y Gisella Gallardo: «Acá yo no estoy para nada con la Gissella. (…) Porque la Marité Matus fue mi fuente durante años, y esto lo cuento porque el otro día le escribí y no me respondió«.

«Fue mi fuente en la época en que ella estaba en el divorcio con Arturo y me pasaba toda la información. Y ahora le dije ‘oye, quiero saber para poder hablar con conocimiento de causa’ y me hizo un cri-cri, entonces yo a vos te hago así (levanta el dedo del medio). Así de simple», acusó la comunicadora.

Asimismo, agregó que: «los famosos nos usan heavy a nosotros, y a mí me importa un carajo perder una fuente, porque a mí no me vas a usar para el momento que tú quieres. Por eso hoy lo digo a calzón quitado», comentó molesta al respecto por la no respuesta de Marité Matus.

«Ella me comentaba todo, tengo todos los chats. Es que es verdad, den la cara, dejen de estar utilizando a los demás. ¿Ustedes creen que la gente es hue…, que la gente no sabe cuando uno dice ‘me llegó la información’? La gente tiene clarísimo que es de alguna de las dos partes, y se hacen los ‘no, yo no hablo, que ordinariez». Concluyó la conductora.

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