El crudo mensaje de Claudia Schmitd a Daniela Aránguiz: «Por qué ahora no puede sentarse en sus lugares de trabajo»

Durante los últimos días, Daniela Aránguiz se ha mantenido alejada de la televisión y las redes tras la detención de su exesposo Jorge Valdivia, con sus cercanos asegurando que ahora está enfocada en proteger a sus dos hijos.

Es en este contexto que, a Claudia Schmitd no le pareció para nada que la idea de que la panelista faltara al estreno de Only Fama. «A mí me llama mucho la atención su decisión». Tras lo cual, aseguró que llamó a Zona Latina para pedir bajar un video. «Ella hizo un escándalo, amenazando que iba a demandar».

La fuerte crítica de Claudia Schmitd a Daniela Aránguiz

Frente a esto, es que la uruguaya arremetió contra Daniela Aránguiz. «Me llama la atención, porque Daniela Aránguiz fue la primera persona que, sin importarle absolutamente nada ―y que de quien estaba hablando era de Jorge Valdivia― se sentó en PH y contó su historia (de VIF)», consigna Página 7.

Siguiendo por esta línea, agregó en Zona de Estrellas. «Si en ese minuto se sentó en ese programa y pudo hablar de su historia, por qué ahora no puede sentarse en sus lugares de trabajo y decir ‘no me voy a referir al tema porque es algo muy delicado que están viviendo mujeres que serían víctimas’ y punto».

«Me parece muy extraño la reacción de Daniela, siendo que durante este tiempo, todo lo que hemos conocido ha sido de su boca… lo bueno lo malo de Jorge», continuó la panelista de farándula. Junto con agregar que «entonces, no entiendo… porque de la primera que salió todo eso fue de su boca».

De todas formas, Claudia Schmitd afirmó que «entiendo que ella tenga una familia». Aunque agregó: «Entiendo que ella hoy diga que tiene un entorno familiar al cual tiene que cuidar… ¿Antes no lo tenías que cuidar?, ¿antes no te importaba las cosas que estabas diciendo en televisión del padre de tus niños? Es muy extraño».

«Y discúlpame si con esta declaración te puedo incomodar, pero lo que pasa es que tú, como mujercita que eres, debieses mirar lo que hablaste de tu exmarido y después llamar y amenazar con demandas, porque no corresponde», cerró.