Mamá de Raimundo Cerda impacta con pregunta al hueso a Faloon Larraguibel: «¿Te gusta o esto es solo una estrategia?»

La noche de este jueves, se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, durante el cual Faloon Larraguibel recibirá una clara pregunta por parte de su suegra.

Resulta que en medio de una actividad, en la que los participantes recibieron palabras de sus seres queridos, Katherine, mamá de Raimundo Cerda, quien, junto con darle un mensaje de energía y fuerza, tendrá también una pregunta muy peculiar para la comunicadora.

«Tú siempre dijiste que no te gustaba el Rai, que lo encontrabas muy cabro chico, pero en este último tiempo los he visto muy acaramelados. ¿Te gusta o esto es sólo una estrategia para llegar a la final?», le preguntará su suegra a Larraguibel.

La respuesta de Faloon Larraguibel

Ante las reacciones de sorpresa de los demás, Faloon Larraguibel contestará que no es cierto que está usando a Cerda. «Sí me gusta, por algo estoy con él. Y he demostrado que no necesito a nadie para llegar a la final. Pero acompañada es mucho mejor, así que tranquila, Kathy, te lo cuido».

En tanto, Rai reforzará las palabras de su amorcito. «La Faloon siempre me ha llamado la atención. Me vuelve loco muchas cosas de ella, no lo voy a negar», sostendrá.

Gala también será consultada por su opinión sobre la relación. «Me gusta verlos felices, veo que se hacen bien. A Rai lo quiero mucho y me gusta verlo brillar, y también me gusta ver a Faloon bien y recibiendo lo positivo, porque en algún momento la consideré mi amiga», indicará la española.

Hay que recordar que, por el desfase del reality, recién se está viendo el comienzo del romance de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda. Pero en tiempo real, la pareja confirmó su pololeo en el especial de año nuevo de Canal 13, pero a las pocas semanas terminaron, tras la viralización de unas imágenes del ex Gran Hermano con Cony Capelli.

Pero durante los últimos días, volvieron a impactar a sus seguidores, luego de compartir una postal en la que se les ve más que coquetos, dejando en claro su reconciliación.