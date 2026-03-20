«Yo (…) no hago una zanja, no pierdo el tiempo en eso. Vuelvo con las dinamitas, vuelvo a dinamitar todo lo que es el norte»

El gobierno encabezado por José Antonio Kast puso sobre la mesa una de sus primeras iniciativas en materia migratoria: la construcción de una zanja en la zona norte del país. La medida busca contener el ingreso irregular a través de una barrera física en puntos considerados críticos de la frontera.

La propuesta no se limita solo a la excavación. También contempla la instalación de muros y cercos de hasta cinco metros de altura, además de tecnología de vigilancia como sensores de movimiento y drones.

La controversial opinión de Patricia Maldonado

En medio del debate, la opinóloga Patricia Maldonado fue más allá y generó polémica con sus declaraciones en su programa de YouTube Con Canas y Sin Ganas. “Lo que estamos pidiendo todos los chilenos es que entren por la puerta legal”, afirmó al iniciar su intervención.

Luego, se puso más firme con su postura: «Ustedes me van a perdonar, amigas y amigos, voy a ser muy directa como lo he sido siempre”, advirtió.

«Yo, Patricia Maldonado, no hago una zanja, no pierdo el tiempo en eso. Vuelvo con las dinamitas, vuelvo a dinamitar todo lo que es el norte, todo lo que es frontera”, lanzó.

Finalmente, remató su postura con una afirmación categórica: “El que entra por esos pasos viene en mala, no viene en buena”.

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