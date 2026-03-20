Ex reina de belleza asegura que su expareja le fue infiel con Ricky Martin

La ex reina de belleza Kelly Reales, ha dado que hablar tras sincerarse en el reality show ‘El desorden de Marko‘, en donde habló sobre la infidelidad de su pareja.

La modelo aseguró que en redes sociales comenzaron a nacer rumores sobre la cercanía entre su expareja, Max Barz y el intérprete de «Vive La Vida Loca». Aunque no quiso tomarle importacia al asunto.

Pero todo cambio cuando Ricky Martin publicó una historia en donde se veían una sandalias de color negro, similares a las que tenía su pareja. «Mi mejor amigo fue quien se dio cuenta«.

«En el Instagram (de Ricky Martin) salen unas chancletas negras y mi mejor amigo lo ve y me dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este mano’. Y yo lo veo y yo no reconozco, le digo: ‘Papi no creo, pero igual guárdala para ver porque yo voy a estar pendiente, ahora que llegue», explicó la modelo.

El viaje a Tailandia que corroboró la infidelidad de su pareja con Ricky Martin

Asimismo, en un viaje a Tailandia, la modelo le pidió prestada las sandalias a su pareja, las que coincidian totalmente con las que aparecían en la publicación del cantante boricua. «Eran las mismas«, expresó Kelly Reales.

«Cuando me las entrega, eran las mismas chancletas de la foto y ahí ya me di cuenta de que todo era real«, comentó. Luego de este hecho la ex Miss confrontó a su pareja quien negó todo, pero ella quiso terminar con su relación.

Sin embargo, el creador de contenido para adultos habría publicado una foto en Tailandia junto a Ricky Martin, con la frase: «Otra reunión inesperada con este tipo». Este hecho ha causado especulaciones sobre la amistad de ambos. Cabe señalar que ninguno de los involucrados ha salido a hablar del tema.

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