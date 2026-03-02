Confirman que sucederá con la participación de Fran Maira en «Fiebre de Baile»: «Ha sido muy difícil…»

En la noche de hoy se estrena una nueva temporada de Fiebre de Baile, programa estelar de Chilevisión donde 18 famosillos compiten por el primer lugar.

Según consignó ADN, Diana Bolocco, conductora del espacio, reveló que pasará con la cantante, esto luego de protagonizar un grave accidente. «No vamos a tener, por ahora, la presencia de Fran Maira», señaló en el lanzamiento del programa.

“Es de público conocimiento lo que sucedió con Fran, que protagonizó ese lamentable accidente, y ese es el motivo por el que ella, hasta ahora, no va a estar en la competencia”, continuó.

Esto pasará en Fiebre de Baile tras ausencia de Fran Maira

Siguiendo por esa línea, la comunicadora señaló que «vamos a esperar que se recupere la persona afectada a la que le mandamos un beso gigante a su familia. Ha sido muy difícil«.

Debido a su ausencia, Bolocco reveló cual será la modalidad que utilizarán en los primeros duelos. Según el calendario, Maira debería enfrentar a Disley Ramos. Ahora, la ex Mundos Opuestos competirá contra Vale Roth y Karen Paola, según el medio citado anteriormente.

Las declaraciones de Fran Maira luego de su detención

Tras protagonizar el accidente, Fran Maira salió del centro de detención y habló con la prensa que se encontraba en el lugar.

“Fue un accidente y no puedo hablar ahora. Les pido respeto. Que la persona que sufrió el accidente se recupere, que es lo más importante”, partió diciendo.

“A cualquiera le puede pasar; venía de camino a mi casa, llegando del trabajo. Nunca me había pasado algo así; nadie estaba en condiciones de alcohol, ni de droga, nada”, cerró la artista urbana.

También puedes leer en Radio Corazón: Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: «Mucha cosa…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google