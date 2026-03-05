Reconocida artista internacional que triunfó en Viña impacta con revelador dato: «Tengo sangre chilena…»

Durante la jornada de este jueves, María Becerra visitó los estudios de Radio Activa y entregó detalles de sus nuevos proyectos.

Además, sorprendió a todos con un desconocido dato que guarda relación con sus raíces. Resulta que mientras hablaba con Rosario Bravo y «Pelo Verde», la argentina soltó una confesión reveladora.

Todo comenzó mientras le preguntaban por algún nuevo show en Chile. «Ya, pongamos fecha a un show acá en Chile. Mira, viniste la última vez en octubre del 2024, ¿no?. Nosotros sabemos que nos quieren mucho. Somos vecinos», le preguntó la locutora de «Pa’ k me invitan».

«Y yo también tengo sangre chilena», respondió «La nena de Argentina», impactando a todos en el estudio.

La intérprete de «Qué más pues?» contestó que sus abuelas eran chilenas. Si bien desconoce dónde vivía su familia en Chile, aseguró que eran de la comunidad mapuche. De acuerdo a su relato, eran de la parte sur del país, y luego de trasladaron a la zona sur de Argentina.

La promesa de María Becerra

Asimismo, la cantante Argentina entregó un mensaje que de seguro dejó feliz a todos sus fieles seguidores.

La trasandina prometió regresar al país: «Este año vuelve María Becerra a Chile», enfatizó.

Respecto a su nuevo álbum, reveló que el proyecto le ayudó a mejorar psicológicamente. “Tener un espacio tan hermoso como la música, para expresar tus emociones y escudarme de algunas cosas. La música me ha servido un montón para canalizarse en esas emociones», dijo en RadioActiva.

“no hay reconciliación hasta dejar que el tiempo pase. Fue una decisión de medio girar el volante, quería hacer algo nuevo con lo que sentía”, continuó.

Para cerrar, dio a conocer con que artistas chilenos le gustaría colaborar, entre ellos Katteyes, Jere Klein, Young Cister y Kidd Voodoo.

