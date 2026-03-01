Podría representar a Chile en el futuro: Confirman a Ignacia Michelson como candidata para el Miss Universo Santiago

Este viernes, la cuenta oficial de Miss Universo Santiago sorprendió al anunciar a una nueva candidata en competencia por la corona: Ignacia Michelson, una de las figuras de reality y de las redes sociales más conocidas del país.

Cabe recordar que la ganadora de esta competencia obtendrá el derecho de participar en Miss Universo Chile, instancia donde se definirá a la representante nacional que asistirá al certamen internacional, el Miss Universo.

Confirman a Ignacia Michelson como candidata para el Miss Universo Santiago

El anuncio lo hizo la cuenta oficial de Miss Universo Santiago a través de Instagram, con el mensaje: “Bienvenida Ignacia Michelson, Candidata Oficial a Miss Universo Santiago, belleza, actitud y propósito”, confirmando oficialmente su postulación.

Recordemos que hace un tiempo también anunció su participación Alessia Traverso, otra reconocida chica reality y cantante de nuestro país. También, compartió pantalla con Ignacia Michelson en la primera temporada de Gran Hermano.

Ignacia Michelson viene de competir recientemente por el título de Reina de Viña 2026, reconocimiento que finalmente obtuvo Skar Labra, otra ex participante de Gran Hermano. En aquella votación, Michelson logró posicionarse dentro del top 10 del público.

Tras la confirmación, la publicación se llenó rápidamente de comentarios divididos entre mensajes de apoyo y críticas a su candidatura. Lo cierto es que Ignacia Michelson ya está oficialmente en carrera para intentar ser la sucesora de la actual Miss Universo Chile, Inna Moll, y abrirse camino en el mundo de los certámenes de belleza.

