«Él incluso la presenta como su señora»: Aseguran que Américo retomó relación con su exesposa

El cantante Américo habría vuelto con su exesposa, María Teresa “Pepa” Órdenes, después de su ruptura con Yamila Reyna, quien lo denunció por violencia intrafamiliar.

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Gutiérrez, informó que el cantante habría retomado su antigua relación: «Por estos días Américo y su señora, Pepa, están de viaje en Bolivia y están como pareja«.

«Hay varios testigos que me dicen que los vieron de la mano con gestos cariñosos y que él incluso la presenta como su señora«, agregó.

Asimismo, la periodista señaló que «Él se va a la casa de Pepa, llega ahí, eso también molestó mucho a Yamila«. Aunque según fuentes cercanas a Américo, el artista no iba a la casa de su exesposa con intereses románticos.

«Es el papá de sus hijos, que es su casa también en cierta medida y que ella lo recibió ahí. Pero muy distinto es ahora que efectivamente viajaron juntos como pareja, ya se habla de una reconciliación», aclaró Cecilia.

Investigación de la denuncia hacia a Américo

Ahora bien, en relación a la denuncia por violencia intrafamiliar hecha por Yamila Reyna. Cecilia Gutiérrez explicó que «La Fiscalía ya tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la bomba de bencina, que hay varias imágenes que son bastante reveladoras sobre lo que pasó esa noche, bastante claras también».

De igual forma la periodista explicó que el teléfono de Yamila, que había quedado en el servicentro, habría sido encontrado y estaba en custodia policial. Además la actriz ya habría declarado, pero Américo aún no.

Además, señaló que Américo sí habría estado en la clínica para constatar lesiones, ya que él también habría denunciado hechos de violencia.

Cecilia Gutiérrez explicó que «Si todo avanza (…) Américo podría ser formalizado próximamente por el delito de lesiones y de violencia intrafamiliar».

«Eso depende de si el fiscal considera que efectivamente las pruebas son suficientes para hacerlo y me imagino que en eso está, pero es un proceso que sigue avanzando», concluyó la periodista.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google